Блокчейн встаёт на крыло © stimul.online

Ведущий оператор авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» завершил испытания блокчейн-платформы для моментальной оплаты авиазаправки.

Ведущий оператор авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» завершил испытания блокчейн-платформы для моментальной оплаты авиазаправки. Платформа Smart Fuel позволит сократить время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с нескольких дней до нескольких секунд. В ее создании принимали участие эксперты компании «Промышленные Криптосистемы» («ПроКСи»), входящей в группу компаний «ИнфоТекс» — национального чемпиона.

О порядке работы платформы и развитии проекта пишет интернет-журнал об инновациях в России «Стимул».

"Платформа Smart Fuel позволит снизить операционные затраты и ускорить взаимодействие между бизнесом и государством, причем польза очевидна для обеих сторон, — отметил генеральный директор компании «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев. — Чтобы соответствовать требованиям законодательства в отношении защиты конфиденциальной информации, необходимо внедрение сертифицированной ГОСТ-криптографии. Для решения этой проблемы было создано средство криптографической защиты информации ViPNet Crypto GOSmarT. Вместе с коллегами из «ПроКСи» мы работаем над его интеграцией в прикладные системы с целью защиты конфиденциальной информации при использовании блокчейн-технологий в России".

ВМЕСТО ДНЕЙ — СЕКУНДЫ

Как рассказал «Стимулу» директор по развитию компании «ПроКСи» Михаил Чеканов, цифровизация — стратегический приоритет «Газпром нефти». Если говорить про всю авиаотрасль, то топливо — это основная расходная статья, влияющая на себестоимость авиаперевозок, поэтому сокращение затрат даже на несколько процентов быстро окупает внедрение новых технологий, приводящих к такому эффекту.

Авиаотрасль и в России, и за рубежом — одна из лидирующих по внедрению блокчейн-технологий. Есть проекты, связанные с реализацией авиабилетов, наземным обслуживанием и так далее.

«Подобные проекты заявлены и в других отраслях промышленности, — говорит Михаил Чеканов, — в медицине, в финансовом секторе и на транспорте. Например, мы делаем смарт-контракты сервисного обслуживания локомотивов, которые рассчитывают эксплуатационные и экономические показатели двадцати пяти тысяч локомотивных секций по всей стране».

Стоит отметить, что из проектов, которые в свое время широко освещались в СМИ, до промышленной реализации дошли буквально единицы. Например, Tradelens — платформа управления контейнерными перевозками, которая объединяет крупнейших игроков на этом рынке начиная с Maersk. По словам Михаила Чеканова, многие компании, такие как Airbus или Daimler, просто не афишируют для широкой публики проекты по переводу своих цепочек поставок на смарт-контракты.

Платформа Smart Fuel позволяет производить моментальную оплату авиазаправки, сокращая время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с четырех-пяти дней до 15 секунд.

Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса. Информация из системы Smart Fuel синхронизируется в электронный бортовой журнал авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках — это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

Как пояснил Михаил Чеканов, существенного сокращения скорости взаиморасчетов удалось достичь за счет бесшовной интеграции между системами участников информационного обмена, подключенными к блокчейн-платформе, и обслуживающими их банками. Иными словами, банки непосредственно участвуют в процессе заправки, подтверждают наличие средств для оплаты заправки на счете авиакомпании и проводят расчеты по факту заправки по схеме, согласованной с клиентом.

Михаил Чеканов рассказал, как работает система смарт-контрактов. «Все просто: есть поставщик — топливо-заправочная компания, есть покупатель — авиакомпания. Поставщик отгрузил топливо, покупатель принял. У обеих сторон есть датчики. Сняли данные, показатели сходятся — транзакция успешно завершена, передаем в оплату. И так по каждому шагу — от предварительного заказа топлива до обмена закрывающими документами. Все стороны — поставщик топлива, оператор топливо-заправочного комплекса, авиакомпания, банки — в результате уверены, что все данные сходятся, документы оформлены, в них нет ошибок и разногласий».

Традиционная централизованная архитектура такого не позволяет: каждый считает сам за себя, в своей системе, и в итоге результаты могут не сойтись по самым разным причинам. Поэтому покупатель не может разрешить банку списание средств со своего счета, пока не перепроверит все данные. А поставщик топлива не готов ждать, потому что возникают риски просрочки и даже неоплаты из-за сложной ситуации на рынке.

«Наше же решение, — говорит Михаил Чеканов, — обеспечивает работу в общей доверенной среде, в которой сверка расчетов происходит моментально. Каждый участник уверен, что результаты транзакций подтверждены контрагентами и зафиксированы в общем реестре».

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Директор по развитию компании «ПроКСи» Михаил Чеканов. Источник: «ИнфоТеКС»

СКВОЗНОЙ БЛОКЧЕЙН

Блокчейн относится к так называемым сквозным технологиям, которые могут быть использованы везде, где есть взаиморасчеты между участниками рынка.

Блокчейн-системы бывают самые разные, но всех их объединяет принцип хранения данных в виде цепочки блоков, где каждый блок цепляется за другой с помощью контрольных сумм (или хешей). Вся цепочка хранится на компьютерах участников, и пересобрать ее без согласия остальных невозможно. Дальше начинаются различия.

В так называемых открытых, или публичных, блокчейнах любой желающий может подключиться к блокчейн-сети, получить любую существующую в ней информацию, если она не зашифрована дополнительно, или записать в нее что-то свое. Так работает большинство криптовалютных проектов.

Для бизнеса применяется другая разновидность, так называемые закрытые, или приватные, блокчейны. В профессиональной сфере они называются распределенными реестрами (DLT, Distributed Ledger Technology).

В этих блокчейнах доступ участников к сети и к данным, хранящимся в ней, строго ограничен, правила работы регламентируются «от и до» и реализуются в виде смарт-контрактов. Последние синхронно работают у всех участников транзакции: чтобы записать ее результат в реестр, все должны получить одинаковые результаты, выполнив одни и те же шаги. Иначе говоря, каждый смарт-контракт играет роль менеджера, бухгалтера, юриста и финансового контролера одновременно.

«Проект Smart Fuel демонстрирует готовность к внедрению смарт-контрактов в реальном секторе российской экономики. Сокращение транзакционных издержек за счет цифровизации рутинных операций и снижение финансовой нагрузки на клиентов — это результат, к которому стремится любой бизнес, — отметил Михаил Чеканов. — Успешное внедрение блокчейн-платформы подтверждает зрелость наших технологических решений, которые уже сегодня обеспечивают надежное, быстрое и безопасное онлайн-взаимодействие между топливными компаниями, авиаперевозчиками и ведущими российскими банками».

РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВСЮ ОТРАСЛЬ

Как пояснил Михаил Чеканов, экономическая выгода от внедрения нового решения очень значительна.

Во-первых, сокращаются операционные затраты. Платформа берет на себя рутинные операции по выполнению расчетов и сверок, оформлению документов, выполняет их быстро и без ошибок, а в авиаперевозках, как известно, каждая минута на счету.

Во-вторых, сокращается время принятия решений. Если изменяется продолжительность полета или количество топлива, данные моментально поступают в систему управления топливозаправочными комплексами, которая сразу же оптимизирует график заправки.

В-третьих, снижается финансовая нагрузка на авиакомпании за счет отмены предоплаты. Совсем отказаться от нее нельзя, так как возрастает риск просрочки со стороны клиента. Компромиссный вариант — переход на оплату в режиме реального времени.

Партнерами проекта выступили авиакомпания Smartavia, банк ВТБ и Райффайзенбанк. Пилотный проект реализован в международном аэропорту Мурманска, где с использованием новой цифровой платформы было заправлено «в крыло» более ста регулярных рейсов.

«Испытания прошли успешно, — отметил Михаил Чеканов. — Уже запланирована программа развития платформы, тем более что у заказчика есть здоровые амбиции сделать ее общеотраслевым решением».

Алексей Андреев