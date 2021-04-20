Открываем новые горизонты. ЕвроХим разрабатывает новое калийное месторождение

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Гремячинское месторождение в Волгоградской области входит в число крупнейших месторождений калийной руды в стране. Его осваивает компания «ЕвроХим» — один из мировых лидеров в сфере производства удобрений. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили рудник, чтобы узнать о его перспективах и условиях работы.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

В 2005 году компания «ЕвроХим» получила лицензию на освоение Гремячинского месторождения в Котельниковском районе Волгоградской области. Содержание хлористого калия в отложениях калийной соли здесь около 40%, утвержденные запасы калийных солей — более 1,6 млрд тонн.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В данный момент полным ходом идет монтаж и наладка оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики, проходка горных выработок и дооборудование стволов рудника.

Оперативный отбор проб и качественный и количественный анализ полупродуктов, образующихся в ходе технологического процесса, а также технический контроль процесса обогащения руды на Гремячинском ГОКе производит служба контроля качества.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В настоящее время подразделения испытательной лаборатории различной направленности располагаются в четырёх производственных корпусах. Аналитическая лаборатория поэтапно оснащается инновационным высокоточным оборудованием, позволяющим значительно ускорить выдачу результатов и увеличить их точность. В освоении такие методы как спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, ИК-спектрометрия, хроматографические методы испытаний, рентгено-флуоресцентный с дисперсией по длине волны. Широкое применение нашли автоматические титраторы.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Особая гордость «ЕвроХим-ВолгаКалия» — современная станция очистки сточных вод, не имеющая аналогов в России. Технология очистки Aqwise воспроизводит круговорот воды в природе, экономя большое количество воды из естественных источников, и позволяет повторно использовать очищенную воду в технологии, тем самым исключая сбросы. Эта и другие природосберегающие технологии отражают принципы экологической политики компании «ЕвроХим».

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Запуск Гремячинского горно-обогатительного комбината внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию Волгоградской области. Кроме того, реализация проекта содействует сокращению безработицы на юге региона. В ходе строительства задействованы более 3 тыс. человек, после ввода в эксплуатацию предприятие обеспечит новые рабочие места не только на комбинате, но и в смежных отраслях и сфере услуг.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

© Радченко Андрей/Сделано у нас

«ЕвроХим-ВолгаКалий» предлагает персоналу высокий уровень социальных гарантий. Сотрудники отмечают, что своим работодателем довольны. «Я работаю здесь давно: застал строительство предприятия и проведение пусконаладочных работ с самого начала, — рассказывает Анатолий Михайлович Кокорин, старший мастер участка дробления и обогащения сильвинитовой обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа. — У меня большой опыт работы в калийном производстве, и я считаю, что эта фабрика — одна из лучших на постсоветском пространстве».

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Начальник реагентного участка сильвинитовой обогатительной фабрики Наталья Михайловна Голубинова устроилась в компанию в 2017 году. «Коллектив набирался и все строилось на моих глазах», — вспоминает она. Наталья признается, что изначально выбрала работодателя из-за привлекательных условий, но полюбила свою работу. «Сейчас мне нравится и сам рабочий процесс, на своем рабочем месте я провожу много времени», — комментирует Голубинова.

Предприятия «ЕвроХима» работают над созданием коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. Полным ходом проходит вакцинация коллектива Гремячинского горно-обогатительного комбината.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Специально для сотрудников компания строит новые жилые районы в городе Котельниково. Недавно был введен в эксплуатацию новый жилой корпус в жилом районе «Дубовая роща» с благоустроенной территорией и детской площадкой. Не только для детей персонала, но и для всех маленьких котельниковцев компания построила двухэтажный детский сад «Сказка» на пять групп по 20 детей. Таким образом, компания создает рабочие места с достойными условиями труда для котельниковцев и в смежных отраслях.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Забота не только о своих работниках, но и об интересах жителей регионов своего присутствия — один из принципов компании «ЕвроХим». В 2014 году в Котельниково начал работать гостиничный комплекс «Кристалл», возведенный для размещения приехавших на строительство комбината профессионалов. Комплекс с рестораном и спортивным залом стал гордостью Котельниковского района, его по достоинству оценили туристы и другие гости города.

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей