В Аргентине запущено производство российской вакцины «Спутник V»

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Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, Аргентина стала первым государством в Латинской Америке, запустившим производство российской вакцины «Спутник V».

Выпуск вакцины начат совместно с фармацевтической компанией Laboratorios Richmond SACIF в аргентинском городе в городе Пилар.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GihR95AJ8fQ

10 декабря 2020 года РФПИ и правительством Аргентины был подписан контракт на поставку в страну 10 миллионов доз российской вакцины.

23 декабря 2020 стало известно, что Аргентина, в рамках ускоренной процедуры, первой из стран Латинской Америки, на основе данных российских клинических исследований, официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории

Первую партию российской вакцины «Спутник V» в количестве 300 тыс. доз Аргентина получила 29 декабря 2020 года, а 16 января 2021 года в страну была доставлена вторая аналогичная партия.

26 февраля в СМИ появились сообщения о том, что РФПИ и Laboratorios Richmond SACIF был подписан меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса.