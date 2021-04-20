В Аргентине запущено производство российской вакцины «Спутник V»
Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, Аргентина стала первым государством в Латинской Америке, запустившим производство российской вакцины «Спутник V».
Выпуск вакцины начат совместно с фармацевтической компанией Laboratorios Richmond SACIF в аргентинском городе в городе Пилар.
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10 декабря 2020 года РФПИ и правительством Аргентины был подписан контракт на поставку в страну 10 миллионов доз российской вакцины.
23 декабря 2020 стало известно, что Аргентина, в рамках ускоренной процедуры, первой из стран Латинской Америки, на основе данных российских клинических исследований, официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории
Первую партию российской вакцины «Спутник V» в количестве 300 тыс. доз Аргентина получила 29 декабря 2020 года, а 16 января 2021 года в страну была доставлена вторая аналогичная партия.
26 февраля в СМИ появились сообщения о том, что РФПИ и Laboratorios Richmond SACIF был подписан меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса.
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