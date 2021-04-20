Добавить статью
Лого Сделано у нас
Российские проекты за рубежом

В Аргентине запущено производство российской вакцины «Спутник V»

 © Фото из открытых источников

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, Аргентина стала первым государством в Латинской Америке, запустившим производство российской вакцины «Спутник V».

Выпуск вакцины начат совместно с фармацевтической компанией Laboratorios Richmond SACIF в аргентинском городе в городе Пилар.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GihR95AJ8fQ

10 декабря 2020 года РФПИ и правительством Аргентины был подписан контракт на поставку в страну 10 миллионов доз российской вакцины.

23 декабря 2020 стало известно, что Аргентина, в рамках ускоренной процедуры, первой из стран Латинской Америки, на основе данных российских клинических исследований, официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории

Первую партию российской вакцины «Спутник V» в количестве 300 тыс. доз Аргентина получила 29 декабря 2020 года, а 16 января 2021 года в страну была доставлена вторая аналогичная партия.

26 февраля в СМИ появились сообщения о том, что РФПИ и Laboratorios Richmond SACIF был подписан меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса.

РФПИ, Аргентина, Спутник V
  • Нет аватара siberia2012
    20.04.2120:42:09

    Круто, что сказать. Спутник окутывает своей сетью глобус.

    Отредактировано: siberia2012~20:42 20.04.21
    #1230822
  • Нет аватара Scooter
    20.04.2121:02:50

    Интересно, какая будет прибыль фонда по итогам года

    #1230826
  • Slava Arister
    20.04.2121:50:00

    Очень даже приличная)

    #1230839
  • Нет аватара zyrbagan
    20.04.2122:31:52

    А, что в Ю.Корее делают вакцину Спутник V? Обещали 150 мил. доз для Эмиратов.

    #1230842
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,