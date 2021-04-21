Заказчику передан токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3-5
Токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3-5 © www.stankoservice-rzn.ru
Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» сдан новый токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3. Расстояние между центрами (РМЦ) 5 метров. Станок был изготовлен в рамках контракта с российским предприятием.
Токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 предназначен для токарной обработки крупногабаритных изделий диаметром до 1370 мм и длиной до 5-ти метров в условиях серийного производства.
Токарный станок с ЧПУ РТ817 РМЦ-5 метра © www.stankoservice-rzn.ru
РТ817Ф3 позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Станок оснащен современной ЧПУ российского производства, усиленной головкой смены инструмента на 4 позиции и всеми видами блокировок для безопасной работы оператора.
Суппорт РТ817Ф3 © www.stankoservice-rzn.ru
Стойка ЧПУ © www.stankoservice-rzn.ru
Станок изготовлен по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость конструкции и мощность станка РТ817Ф3 обеспечивает большой съем металла, при этом сохраняя необходимую точность при обработке стали и других металлов.
Краткие технические характеристики РТ817Ф3 РМЦ-5 метров:
- Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1370 мм;
- Диаметр обработки над суппортом — до 1070 мм;
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 5000 мм.
- Вес станка с оборудованием около 17 тонн.
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