Заказчику передан токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3-5

Токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3-5 © www.stankoservice-rzn.ru

Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» сдан новый токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3. Расстояние между центрами (РМЦ) 5 метров. Станок был изготовлен в рамках контракта с российским предприятием.

Токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 предназначен для токарной обработки крупногабаритных изделий диаметром до 1370 мм и длиной до 5-ти метров в условиях серийного производства.

Токарный станок с ЧПУ РТ817 РМЦ-5 метра © www.stankoservice-rzn.ru

РТ817Ф3 позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Станок оснащен современной ЧПУ российского производства, усиленной головкой смены инструмента на 4 позиции и всеми видами блокировок для безопасной работы оператора.

Суппорт РТ817Ф3 © www.stankoservice-rzn.ru

Стойка ЧПУ © www.stankoservice-rzn.ru

Станок изготовлен по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость конструкции и мощность станка РТ817Ф3 обеспечивает большой съем металла, при этом сохраняя необходимую точность при обработке стали и других металлов.

Краткие технические характеристики РТ817Ф3 РМЦ-5 метров: