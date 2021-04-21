«КОНВЕЛС Автоматизация» ввела в эксплуатацию импортозамещающую Систему отбора проб СПК-М100

СПК-М100 на месте эксплуатации © www.konvels.ru

Российская компания «КОНВЕЛС Автоматизация» (г. Москва) в марте 2021 г. ввела в эксплуатацию на промплощадке АО «Кольская ГМК» (г. Заполярный) Систему автоматизированного отбора проб СПК-М100 собственной разработки. Система СПК-М100 была установлена на временном узле отгрузки богатого концентрата ОФ, участок брикетирования, участок отгрузки богатого концентрата.

Инженеры «КОНВЕЛС Автоматизация» разработали технически выверенное решение, которое соответствует российскому ГОСТ 14180-80 и международным стандартам ASTM и ISO, для репрезентативного отбора проб медно-никелевого богатого концентрата с целью дальнейшего анализа химического состава и определения влаги.

Согласно пожеланию АО «Кольская ГМК» подобранный состав Системы СПК-М100 и специально разработанный алгоритм предустановленного ПО «VISSMA bulk», обеспечивают непрерывную работу Системы как по временной, так и по постоянной схеме отгрузки богатого концентрата в автоматизированном режиме.

Система СПК-М100 — это гибкое решение c высоким модернизационным потенциалом, максимально адаптированное для работы в ограниченном пространстве места установки и учитывающее параметры потока, особенности отбираемого продукта и условия эксплуатации.

Модульная конструкция Системы СПК-М100 и высокая степень автоматизации обеспечивают простоту монтажа и легкость интеграции с уже установленным оборудованием дополнительных модулей/узлов Системы, расширяющих её возможности и функционал.

Программное обеспечение «VISSMA bulk» предусматривает эксплуатацию Системы СПК-М100 как в ручном, так и в автоматическом режиме работы, при котором отбор пробы производится с заданной периодичностью, а управление Системой выполняется с панели управления (локальный режим управления) или из АСУ верхнего уровня предприятия (удаленный режим управления).

ПО «VISSMA bulk» (постоянная схема работы) © www.konvels.ru

Репрезентативность отбора проб маятниковым пробоотборником согласно ГОСТ обеспечивается за счет особой конструкции пробоотсекающего ковша шириной 100 мм, который отбирает весь выделенный объем продукта, содержащего, помимо мелких частиц, более 5% крепких комков спрессованного медно-никелевого концентрата крупностью до 30 мм.

Для беспрепятственного перемещения абразивного медно-никелевого концентрата с содержанием влаги до 11% и исключения налипания — внутренние поверхности скатов, роторного делителя и бункера Системы покрыты полимерным материалом.

Для роторного делителя Системы СПК-М100 предусмотрена возможность регулировки коэффициента сокращения пробы (1:4, 1:6, 1:8), которая обеспечивает сокращение и получение пробы заданной массы, облегчая дальнейшую транспортировку пробы в лабораторию на анализ.

Внедрение Системы СПК-М100 — это оптимизация трудозатрат и численности персонала, выполняющего сложную работу по отбору и подготовке пробы богатого концентрата после погрузки каждого контейнера.

Система СПК-М100 укомплектована необходимыми электронными компонентами, современным программируемым логическим контроллером и программным обеспечением для связи с технологическим оборудованием АО «Кольская ГМК» и интеграции в АСУ верхнего уровня (протокол обмена данными Profibus).

Наличие стабильной связи Системы СПК-М100 с АСУ верхнего уровня исключает «холостые» отсечки — срабатывание пробоотборника при простаивающем конвейере или при отсутствии продукта на ленте конвейера, а также обеспечивает равномерный отбор точечных проб по мере заполнения контейнера (1/3, 2/3, 3/3 от средней массы концентрата в контейнере).

Система СПК-М100 — это современное и надежное решение от российского производителя, которое удовлетворяет ключевым требованиям АО «Кольская ГМК» и имеет конкурентное соотношение цена-качество, при этом человеческий фактор во время эксплуатации Системы ограничивается только забором готовой пробы и ее предоставлением в лабораторию для дальнейшего контроля качества продукта.