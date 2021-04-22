Уральское КБ вагоностроения обновило вагоны-платформы для перевозки лесоматериалов

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Уральское конструкторское бюро вагоностроения концерна «Уралвагонзавод» в связи с вступлением в силу в следующем году запрета на экспорт необработанной древесины модернизировало вагон-платформу модели 13-198-02.

Преимущественно древесина перевозится железнодорожным транспортом в вагонах-платформах. Уральское КБ вагоностроения в свое время разработало такую вагон-платформу для перевозки круглого леса и до сих пор ведет сопровождение серийного производства данной продукции. Основное преимущество новой разработки связано с повышенной универсальностью платформы. В изделии применены такие конструкторские решения, которые позволяют расширить номенклатуру перевозимых грузов и увеличить провозную способность вагона.

Модернизация вагона-платформы заключается в повышении ее грузоподъемности в сравнении с серийно выпускаемой моделью вагона на 4 т. В совокупности грузоподъемность изделия увеличилась до 69 т. Внесены изменения в конструкцию стоек и их расположение, они более подходят для перевозки пиломатериала, продукта с большей степенью переработки. Данное конструкторское решение даст возможность перевозить самый массовый типоразмер пиломатериалов: 3 и 6 м. В том числе изменено строение съемных торцевых стен, снижена их масса при сохранении прочности, что позволит производить торцевой осмотр перевозимого груза и сократить сроки ремонтных работ изделия. Теперь на платформе модели 13-198-02 можно перевозить не только лесоматериалы, но и крупнотоннажные контейнеры с массой брутто до 38,48 т.

«Данное техническое решение позволит не только увеличить объем перевозимого груза платформой, — комментирует заместитель главного конструктора Уральского КБ вагоностроения Александр Курочкин, — но и обеспечить эффективность перевозок, следовательно, увеличить доходность использования вагон-платформы».

В дальнейшем с целью исключения простоя подвижного состава можно будет модернизировать существующий парк узкоспециализированных вагонов-платформ.

В качестве изготовителя обновленного изделия рассматривается Волчанский механический завод.

Уже сейчас данным проектом заинтересовался ряд компаний-перевозчиков. Грузовые операторы нуждаются в удобной платформе для транспортировки обработанной древесины, так как ряд ограничений уже вступил в силу, — отмечают в УКБВ, — и мы, в свою очередь, предлагаем удобные технологичные решения в рамках проекта модернизации платформы модели 13-198-02. И конструкторы всегда готовы сотрудничать с собственниками подвижных составов по созданию нового и модернизированного изделия с техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации грузовых вагонов.