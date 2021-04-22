Станция Внуково Киевского направления МЖД открылась после реконструкции

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Открыт после реконструкции пригородный вокзал Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

Проект позволит соединить Горьковское и Киевское направления МЖД, а также железнодорожные вокзалы столицы. Масштабные работы сейчас идут около Комсомольской площади, в районе «Москва-Сити» и не только. Параллельно строятся новые вокзалы и другая пассажирская инфраструктура.

В этом году планируется достроить еще 7 вокзалов на Киевском направлении, включая крупные транспортные хабы Аминьевская и Минская.

Станция Внуково находится в поселении Внуковском между станциями Лесной Городок и Мичуринец Киевского направления МЖД. В будущем станция станет часть четвертого направления МЦД.

Ежедневно ею пользуются около 1,9 тысячи пассажиров. В районе активно ведется строительство жилых домов, поэтому ожидается, что к 2025 году пассажиропоток Внукова может вырасти до 5,5 тысячи человек в сутки.

Поездка от Внукова до Киевского вокзала занимает около получаса, тогда как на автомобиле в час пик москвичи тратят на тот же маршрут в два раза больше времени — около часа.

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До реконструкции станция Внуково была типовой остановкой пригородных электричек — она включала открытую платформу и пешеходный настил через пути. Для пассажиров был обеспечен минимальный комфорт.

Комплексная реконструкция станции была начата в первом квартале 2019 года и заняла два года. Она завершилась в апреле 2021-го. На период реконструкции для посадки и высадки пассажиров использовалась временная деревянная платформа.

На месте старой станции Внуково построили современный пригородный вокзал площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Реконструкция позволила создать запас пропускной способности на многие годы. На станции возвели новую островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от плохой погоды. На платформе установили стойку SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поезда.

Для пассажиров создали комфортные условия, в том числе безбарьерную среду для маломобильных пассажиров. Пройти на платформу можно по надземному пешеходному переходу (конкорсу) через железнодорожные пути. Там есть лифты и эскалаторы, а из вестибюлей можно выйти на Железнодорожную улицу и Минское шоссе.

В пассажирском терминале обустроили две кассы, в одной из которых окно находится ниже привычного уровня, чтобы пассажиры, которые передвигаются на кресле-коляске, не испытывали дискомфорта при покупке билета. Кроме того, установили динамическую систему навигации, турникеты и туалеты.

Для обогрева в холодное время года пригородный вокзал оснастили тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями.

Новый вокзал оформлен в стиле хай-тек. Благодаря панорамному остеклению пассажирского терминала, вестибюлей и надземного перехода в дневное время на станции будет достаточно естественного освещения.

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Для жителей подмосковного микрорайона Одинцово-1 в ходе совместной работы Правительства Московской области и ОАО «РЖД» обустроили удобную пешеходную дорожку от вокзала до перехода на Минском шоссе.

Планируется, что благоустройство прилегающей территории продолжится. От станции до остановок наземного городского транспорта для пассажиров оборудуют специальные навесы, обеспечивающие переход по принципу «сухие ноги». Кроме того, предполагается реконструкция и установка двух современных остановочных пунктов.

Для автотранспорта рядом со станцией организуют разворотное кольцо. Появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг), стоянка такси, перехватывающие парковки на 805 машино-мест и многоуровневый гараж площадью 22,15 тысячи квадратных метров.

Сейчас идет строительство автодороги от Боровского до Минского шоссе, которая частично пройдет параллельно путям Киевского направления МЖД. Новая дорога позволит улучшить доступность железнодорожных станций и открыть новые маршруты общественного транспорта.

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