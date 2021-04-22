В Ульяновской области начал работу завод по производству сухих строительных смесей

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На новом предприятии в поселке Красный Гуляй Сенгилеевского района будут изготавливаться сухие строительные смеси: от бытовых для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов. Предприятие стало четвертым заводом ТД «Седрус» в России и первым на территории Приволжского федерального округа.

Мощность первой очереди завода, в строительство которого инвестировано 750 млн рублей, составляет 16 тысяч тонн продукции в месяц. В будущем показатель может быть увеличен до 30 тысяч тонн. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 40 сотрудников, практически все они — жители Сенгилеевского района.

Большое внимание уделено вопросам экологичности производства: 25-30% от общих инвестиций в проект составили вложения в современные системы фильтрации и соответствующее оборудование.

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Общее количество рабочих мест — 100. Сейчас на заводе трудятся 25 человек и 35 человек — в торговом представительстве компании в Ульяновске. Количество сотрудников будет увеличиваться.

Завод станет частью районного кластера строительных материалов, так как здесь уже работают два ГОКа, завод силикатного кирпича, меловые заводы, цемзавод, есть предприятия по производству строительных смесей.

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https://media73.ru/2021/650-millionov-rubley-investitsiy-40-tysyach-zarplata-v-krasnom-gulyae-otkrylsya-zavod-sedrus