В Дагестане фабрика ООО «БОФФ» запустила производство обуви

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Буйнакская обувная фабрика ООО «БОФФ» запустила производство обуви.⠀

Теперь фабрика представляет собой вертикально интегрированный комплекс производства: от сырья до выпуска готовой обуви, в том числе комплектующих — подошвы для женской, мужской и детской обуви.⠀Объем инвестиций в проект составляет свыше 100 млн рублей, что обеспечит создание дополнительно 200 рабочих мест, увеличение выпуска подошв с 1 млн пар до 2 млн в год, доведение выпуска обуви в перспективе до 300 тыс. пар в год. Объемы производства по изготовлению пресс-форм для литья подошвы увеличатся с 2 тыс. до 8 тыс. единиц подошвы в день.⠀

15 апреля, в городе Буйнакске состоялось торжественное открытие фабрики после увеличения производственных мощностей предприятия.

Решение о расширении своего производства компания приняла в 2019 году, после чего была начата закупка современного оборудования из Европы, в частности из Италии.

«БОФФ» объединил цеха обувные и швейный, а также новое итальянское оборудование по литью подошвы. При содействии Минпромторга России был организован приезд в Дагестан делегации высококвалифицированных специалистов из Италии для проведения пусконаладочных работ второго этапа и последующего обучения персонала буйнакского обувного предприятия.Ныне прямое литье подошвы к обуви и выпуск пресс-форм для его производства на предприятии «БОФФ» не имеет аналогов на территории России.

«Могу сказать, что удивлен, потому что в достаточно сложный период пандемии в Дагестане нашлись силы и средства для того, чтобы организовать такое производство. Оно достаточно непростое, потому что здесь используется технология импортного оборудования, которое смогли сюда доставить в эти трудные времена, наладить и запустить. Есть достаточно серьезное конкурентное преимущество у производства, поскольку пресс-формы для обуви изначально закупались за рубежом. Теперь их производство налажено в Дагестане. Это серьезный плюс», — прокомментировал директор B2G АО «БТК групп» Андрей Подопригорин, который прибыл в Дагестан для ознакомления с деятельностью предприятия.

«БОФФ» в настоящем плодотворно сотрудничает с такими поставщиками, как ОАО «Искож», ООО «ФурнитурРу», ООО «Рязанская кожа». Обувь дагестанского предприятия представлена практически во всех регионах России. Основными оптовыми потребителями являются такие компании как Zenden, Respect Shoes, сеть обувных магазинов «БашМаг», «Легкий шаг» и другими региональными торговыми сетями по все России.

Рабочие места для осужденных…

В целях привлечения осужденных к оплачиваемому труду между исправительной колонией № 2 Управления ФСИН России по Дагестану и ООО «БОФФ» подписано соглашение.

Стороны договорились об организации совместного производства обуви. Обоюдным участием осуществлен капитальный ремонт производственного цеха площадью 850 квадратных метров. В рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» для дагестанского УФСИН было приобретено 34 единицы обувного оборудования на сумму 2,5 млн руб. и 8 единиц оборудования поставлено обувной фабрикой ООО «БОФФ» на безвозмездной основе.

В настоящее время рассматривается вопрос создания участка исправительного центра на базе предприятия ООО «БОФФ»

ООО «БОФФ» осуществляет деятельность на рынке более 10 лет. Расположена обувная фабрика в городе Буйнакске по улице Аскерханова, 1 А. Объем производства компании за 2020 г. составил 115 млн руб. Численность работников 166 человек, средняя зарплата — 25 тыс. рублей.

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