«СинараПромТранс» приобрела тепловозы ТЭМ10 для обеспечения внутренней логистики заводов ТМК

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Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) поставил свою последнюю разработку в области маневровой техники — тепловозы серии ТЭМ10 с приписным номером 002 и 003, дочернему предприятию «СинараПромТранс», оказывающему услуги промышленной логистики. Новый маневровый подвижной состав предназначен для работы на территории предприятий Трубной Металлургической Компании (ТМК).

Два локомотива ТЭМ10 уже поступили в железнодорожные цеха «СинараПромТранса», которые выполняют внутризаводские перевозки для Северского и Волжского трубных заводов ТМК. По их ж/д путям перемещается суммарно более 6 млн тонн грузов в год. Составы с трубной продукцией, сырьем, материалами и оборудованием круглосуточно курсируют между промышленными площадками и примыкающими станциями РЖД.

«Заводы ТМК — это передовые предприятия, на которых внедряются наилучшие доступные технологии для повышения эффективности, безопасности и экологичности производства. В рамках этого процесса мы совместно с партнерами из СТМ модернизируем и заводскую логистику. Эта синергия позволяет оснастить производственные площадки ТМК современной отечественной техникой с повышенной маневренностью и отличными экологическими показателями, ускорить перемещение грузов и производственный процесс в целом. Рассчитываем, что инновационные тепловозы производства СТМ успешно пройдут испытания на Северском и Волжском трубных заводах», — сказал директор Дирекции логистики ТМК Александр Акимов.

Маневровый парк обслуживающих ТМК подразделений «СинараПромТранса» состоит из 40 тепловозов. Два новых локомотива приобретены на замену выбывших в связи с истекшим сроком службы машин.

«Благодаря двухдизельной конфигурации ТЭМ10 высокоэкономичен. Используется преимущественно один двигатель, второй включается лишь при возрастании нагрузки. Учитывая, что маневровый тепловоз основную часть рабочего времени проводит на холостом ходу, потребляя примерно треть мощности, от ТЭМ10 мы ожидаем получить до 30% экономии только на горюче-смазочных материалах», — отметил генеральный директор «СинараПромТранса» Лев Репин.

Инновационный тепловоз ТЭМ10 производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ) сертифицирован в декабре прошлого года. На стартовом этапе эксплуатации предстоит проанализировать его эффективность, техническую готовность и другие параметры. «СинараПромТранс» будет ежеквартально направлять отчеты о работе ТЭМ10 в адрес производителя. Машинисты и ремонтный персонал цехов прошли теоретическую подготовку, ознакомившись с устройством новой техники. Практические навыки они будут отрабатывать совместно со специалистами ЛТЗ.

Маневровый тепловоз ТЭМ10 с электрической передачей мощностью 1164 л. с. построен на базе модульной конструкции, что значительно упрощает и ускоряет его обслуживание при наличии резервных агрегатов. ТЭМ10 — как конструктор, его технические характеристики можно изменить исходя из пожеланий клиента, модернизируя каждый модуль по отдельности. Уникальный локомотив способен проходить кривые с минимальным радиусом 40 м, он также отличается улучшенными экологическими показателями.

В конструкции тепловоза используются тяговые электродвигатели типа ЭД-133, они имеют широкое распространение и развитую ремонтную базу. Новейшая микропроцессорная система управления и диагностики включает адаптированный под управление двумя силовыми установками алгоритм работы, позволяющий повысить энергоэффективность; она отслеживает более 3 000 параметров работы оборудования локомотива. Кроме того, это первая система управления, созданная на базе российских микроконтроллеров.

Тепловоз также оснащен компрессорной установкой с винтовым агрегатом с инновационной системой очистки и осушки сжатого воздуха производительностью 5,25 м³/мин. Все вспомогательные приводы построены на базе асинхронных двигателей с питанием от статического преобразователя, что позволяет снизить стоимость обслуживания. При разработке локомотива были учтены требования заказчиков в сфере металлургии, нефтегазового сектора и железнодорожной логистики. Покупателем первого экземпляра ТЭМ10 стал Новолипецкий металлургический комбинат.