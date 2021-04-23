Центр восстановительного лечения открылся в Московской области

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На базе Московского центра восстановительного лечения в рамках проекта «Клиники Лядова» в Химках создан и начинает работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который оказывает медицинскую помощь по программе ОМС. Здесь пациенты могут прийти на первичный прием при подозрении на онкологическое заболевание, а также получить качественную, быструю диагностику и пройти лечение. С начала работы Центра специализированное лечение было оказано более 1000 пациентам. Центр амбулаторной онкологической помощи рассчитан на оказание медицинской помощи около 100 000 пациентам в год.

В Центре амбулаторной онкологической помощи «Клиники Лядова» пациентам оказывается первичная специализированная медицинская помощь, проводятся различные виды противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара на 40 мест.

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru

© inhimkicity.ru