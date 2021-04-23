Во Владивостоке запущено производство детских подгузников

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Компания «Диона» в статусе резидента свободного порта Владивосток ввела в эксплуатацию завод по производству детских одноразовых подгузников мощностью 450 штук в минуту. Предприятие, расположенное во Владивостоке, выпускает продукцию под российским брендом ЭлараKIDS. За счет локализации производства, налоговых льгот и применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) инвестор обеспечил высокое качество средств гигиены по доступным ценам.

В линейке представлена продукция как для новорожденных, так и для детей старшего возраста. Бренд ЭлараKIDS создан во Владивостоке и сегодня представлен во многих торговых сетях от Дальнего Востока до Калининграда и на электронных торговых площадках. Сейчас производительность составляет 6,5 млн штук в месяц, перейдя на две смены предприятие сможет выпускать в два раза больше подгузников.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект составили 92,4 млн рублей, объем инвестиций возрастет до 114 млн на дальнейших этапах развития.

Произведенные во Владивостоке подгузники прошли все тесты в процессе технической сертификации. Кроме того, на производстве работает собственная лаборатория, в ней подгузники проверяют по многим параметрам, включая испытания на впитываемость и прочность.

«Мы установили полностью автоматизированную производственную линию, которая исключает человеческий фактор, обеспечивает стерильность производственного процесса. Оборудование сделано в Китае, мы долго его выбирали среди аналогов, приобрели наиболее качественное. Исходные материалы для производства подгузников поставляются от различных производителей — абсорбирующий слой из Японии, целлюлоза из США, резинку производит Республика Корея, остальное из Китая — индикаторы впитывающего слоя, нетканое полотно, наклейки, упаковка», — сообщил директор по производству ООО «Диона» Константин Стефашин.

«Благодаря получению статуса резидента свободного порта Владивосток мы получаем льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, процедура свободной таможенной зоны позволила не платить таможенные пошлины и НДС за ввоз оборудования. Все это помогает снижать себестоимость производства, давая возможность продавать качественные подгузники по доступным ценам, не уступать конкурентам с мировым именем. Без поддержки режима СПВ реализация данного проекта оказалась бы дороже на 40%", — отметил Константин Стефашин.

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В режиме свободного порта Владивосток работает 2080 компаний. Предприниматели реализовали 248 проектов, создали более 23 тысяч рабочих мест, вложили в экономику Дальнего Востока 195,8 млрд рублей. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 1,1 трлн рублей, в результате их полного выполнения будет создано 87,1 тыс. рабочих мест. Инвесторам СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции, которые во многом обеспечивают успешное выполнение проектов. Среди них: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет.

© minvr.gov.ru

© minvr.gov.ru

© minvr.gov.ru