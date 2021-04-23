В Узбекистан прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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23 апреля 2021 года в Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Аэробус A330» имени Николая Ниловича Бурденко российской авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в международном аэропорту Ташкента в 00:47 по московскому времени и доставил 300 тысяч доз вакцины «Спутник V». Поставка вакцины осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники.

@sputnikvaccine © clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

17 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявлил о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан. Вакцина зарегистрирована Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана,

Узбекистан стал 28-й страной в мире, одобрившей применение российской вакцины.

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