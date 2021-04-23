В Узбекистан прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
23 апреля 2021 года в Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Аэробус A330» имени Николая Ниловича Бурденко российской авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в международном аэропорту Ташкента в 00:47 по московскому времени и доставил 300 тысяч доз вакцины «Спутник V». Поставка вакцины осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники.
17 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявлил о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан. Вакцина зарегистрирована Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана,
Узбекистан стал 28-й страной в мире, одобрившей применение российской вакцины.
@sputnikvaccine © pbs.twimg.com
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
Читайте также...
- РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»
- Предприятие «ФОРТ» экспортировало с начала года 1,1 млн доз вакцин от гриппа
- Вакцина от коронавируса. Производство разгоняется