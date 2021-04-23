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Экспорт

В Узбекистан прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

23 апреля 2021 года в Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Аэробус A330» имени Николая Ниловича Бурденко российской авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в международном аэропорту Ташкента в 00:47 по московскому времени и доставил 300 тысяч доз вакцины «Спутник V». Поставка вакцины осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники.

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

17 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявлил о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан. Вакцина зарегистрирована Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана,

Узбекистан стал 28-й страной в мире, одобрившей применение российской вакцины.

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © pbs.twimg.com

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com @sputnikvaccine,
  2. www.gazeta.uz,
  3. www.gazeta.uz,
  4. twitter.com sputnikvaccine,
  5. rdif.ru,
  6. regnum.ru/news/society/3251209.html,
  7. uz.sputniknews.ru,
  8. sputnikvaccine.com,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Узбекистан, covid-19
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