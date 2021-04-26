В Армению прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

© clck.ru

7 апреля 2021 года в Армению доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 777» с бортовым номером VQ-BIL имени А.С.Пушкина российской авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в международном аэропорту «Звартноц» Еревана в 23:00 по московскому времени и доставил 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». Поставка вакцины осуществлена в рамках договоренностей Армении и России.

В международном аэропорту Еревана вакцину «Спутник V» встретили чиновники Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении. Вакцинированы будут в первую очередь слои населения, находящиеся в зоне риска, это люди старше 65 лет, медицинские работники и т. д.

© clck.ru

1 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Армения. Решение об одобрении вакцины принято Указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

Армения стала 16-й страной одобрившей применение вакцины «Спутник V».

@sputnikvaccine © pbs.twimg.com

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов: