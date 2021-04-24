В Ярославле открыто новое производство препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями
23 апреля фармацевтическая компания «Такеда Россия» (входит в японский концерн Takeda) запустила в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле новую линию полного цикла производства орфанного препарата для пациентов с множественной миеломой.
Объём инвестиций в производство составил 590 млн рублей.
Это второй завод в мире, выпускающий данное лекарство.
Множественная миелома на данный момент является неизлечимым заболеванием и составляет 1% среди всех злокачественных опухолей и 13% в структуре гемобластозов (опухолевых заболеваний кроветворной и лимфатической ткани). Заболеваемость множественной миеломой в России составляет два случая на 100 тыс. населения, а смертность — 1,1 случая на 100 тыс. населения в год, средний возраст пациентов впервые заболевших множественной миеломой приходится на 64 года.
В 2015 году компания приступила к реализации проекта по трансферу производства препарата на заводе «Такеда» в Ярославле, в 2020-м глубина локализации достигла стадии «готовая лекарственная форма». В этом же году компания «Такеда Россия» получила регистрационное удостоверение Минздрава России, подтверждающее право на производство инновационного препарата в Ярославле.
«Общий объём инвестиций в локализацию составил 590 млн рублей, а созданные производственные мощности позволяют удовлетворять потребность России и стран ЕАЭС в этом препарате. А значит, еще больше пациентов с множественной миеломой смогут получить необходимую им терапию», — приводит пресс-служба предприятия слова Карташевой.
В пресс-службе предприятия отметили, что препарат был зарегистрирован в России в 2017 году, через год выведен на российский рынок и имеет статус орфанного. В апреле 2021 года комиссия Минздрава РФ рекомендовала это лекарство к включению в федеральную программу высокозатратных нозологий (ВЗН).
Читайте также...
- Новый фармацевтический завод открылся в Ярославской области
- В Ярославской области открыто производство двигателей большой мощности
- Первое в России производство наномодифицированных полимеров открылось в Нижегородской области