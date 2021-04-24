Ход строительства Амурского ГХК в марте 2021 года

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В рамках проекта строительства Амурского ГХК (СП СИБУРа и Sinopec) развернуто погружение свай на всех технологических объектах. Близится к завершению погрузка свай печей установки пиролиза и двух главных эстакад, завершены работы по погружению свай на объекте «Паровые котлы высокого давления». Продолжается погрузка свай под технологическую нитку, трубные эстакады и электрическую подстанцию полимерных установок. На логистической платформе с опережением графика идет устройство железобетонных ростверков блока силосов.

На 99,8% завершена инженерная подготовка площадок складирования, смонтировано более трети их плитного основания и активно идет строительство временных ограждений. Развернуто собственное производство бетона на двух растворобетонных установках мощность 220 м3 бетона в час. Построена, спущена на воду и проходит испытания специализированная баржа «Томск» для доставки самых больших колонн Амурского ГХК — массой 1 500 тонн и 1 200 тонн. Завершается строительство электроподстанции ПС-220 — осуществляются предпусконаладочные работы. На 95% завершена планировка площадки строительства кэмпов для сотрудников Амурского ГХК, которые вместят 320 инженерно-технических работников. На объекты строительства проекта мобилизовано 546 человек персонала и 124 единицы техники.