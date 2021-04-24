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Видеоблог

В Москве началось возведение башни небоскреба строящегося Национального космического центра

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qU4YSOKmjA8

Началось возведение высокоэтажной части Национального космического центра .

О ходе строительства одного из крупнейших в мире центров космической отрасли и его доминанты — башни высотой 288 метров — рассказывают специалисты инжинирингового холдинга Мосинжпроект, управляющей компании по реализации объекта.

Также вы узнаете о планах по развитию высвобождаемой территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в Филёвской пойме.
Источник: https://youtu.be/qU4YSOKmjA8

Москва, НКЦ, Роскосмос
  • Нет аватара tumanov79
    24.04.2120:00:30

    Видеоролик понравился. Просьба в дальнейшем публиковать информацию о строительстве Национального Космического Центра.

    #1231077
    • Human RS Human RS
      24.04.2121:02:57

      Мы безусловно это продолжим. Я отслеживаю этот грандиозный проект.

      #1231079
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