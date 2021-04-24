В Москве началось возведение башни небоскреба строящегося Национального космического центра

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Началось возведение высокоэтажной части Национального космического центра .

О ходе строительства одного из крупнейших в мире центров космической отрасли и его доминанты — башни высотой 288 метров — рассказывают специалисты инжинирингового холдинга Мосинжпроект, управляющей компании по реализации объекта.

Также вы узнаете о планах по развитию высвобождаемой территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в Филёвской пойме.