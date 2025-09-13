В Москве состоялось открытие Национального космического центра, созданного на территории Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

НКЦ объединит ключевые организации ракетно-космической промышленности — центральный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые научные институты, конструкторские бюро и предприятия.

Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники «Роскосмоса», в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.

Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.

Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников «Роскосмоса» корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

