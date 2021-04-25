Терминал компании «Ультрамар» в Ленинградской области принял первые партии минеральных удобрений

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Терминал компании «Ультрамар» в Кингисеппском районе Ленинградской области принял первые партии минеральных удобрений от одного из крупнейших производителей — группы «Акрон».

Предполагается, что общий объем перевалки удобрений «Акрона» через терминал составит более 1,5 млн тонн в год. Такие показатели были заявлены во время подписания долгосрочного соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума два года назад.

Терминал «Ультрамар» в Ленинградской области создан в рамках масштабного инвестиционного проекта: планируемый объем инвестиций составит около 40 млрд рублей. На территории терминала будет обрабатываться значительное количество грузов — здесь будет возведено 34 купольных склада.Предполагается, что ежегодно через терминал будет проходить до 25 млн тонн сыпучих грузов. Благодаря экологичной купольной технологии они не будут соприкасаться с окружающей средой.

Общая площадь комплекса, включая объекты железнодорожной инфраструктуры, складские территории и магистральные продуктопроводы, а также создаваемые на морской акватории объекты инфраструктуры морского порта составит более 200 га.ВВажно, что в промышленно-логистическом парке будет создано более 200 рабочих мест.