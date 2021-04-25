АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реализацию программы обновления парка техники в 2020 г.

© uppervolga.transneft.ru

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реализацию программы обновления парка транспорта и специальной техники 2020 года. В течение года было закуплено 47 единиц авто- и спецтехники в целях обеспечения эффективного выполнения производственных задач. Использование современных технологий и газомоторного топлива позволит дополнительно оптимизировать расходы на эксплуатацию и обслуживание техники.

В том числе, автопарк предприятия пополнили передвижная насосная установка, семь лабораторий телемеханики и одна лаборатория электрохимической защиты. Закуплены вакуумные нефтесборщики на шасси повышенной проходимости с колесной формулой 6×6, автобусы, легковые и грузопассажирские автомобили, в том числе, работающие на экономичном газомоторном топливе — метане. Также в распоряжение АО «Транснефть-Верхняя Волга» поступили новые седельные тягачи и самосвал.

Новая автоспецтехника повышенной проходимости будет использоваться при эксплуатации на линейной части и объектах производственной инфраструктуры магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО «Транснефть-Верхняя Волга». Она позволит, в частности, обеспечивать оперативное перемещение ремонтных бригад в труднодоступной местности независимо от погодных условий.

© uppervolga.transneft.ru

Весь приобретённый автотранспорт оборудован системой ГЛОНАСС и программой видеофиксации. Использование систем мониторинга позволяет значительно оптимизировать маршруты перевозки, контролировать местоположение, скоростной режим транспортных средств и соблюдение водителями правил дорожного движения.