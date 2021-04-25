Центр художественной гимнастики открыли в Ульяновске
24 апреля состоялась торжественная церемония открытия Дворца художественной гимнастики «Татьяна-Арена», построенного в рамках реализации национального проекта «Демография». Новый современный центр включает в себя два зала для тренировок, хореографический зал, демонстративный зал для проведения соревнований со зрительскими трибунами на 510 мест, конференц-зал, столовую и гостиницу.
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25.04.2119:48:05