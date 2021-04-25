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Спортивные объекты

Центр художественной гимнастики открыли в Ульяновске

 © ulpravda.ru

24 апреля состоялась торжественная церемония открытия Дворца художественной гимнастики «Татьяна-Арена», построенного в рамках реализации национального проекта «Демография». Новый современный центр включает в себя два зала для тренировок, хореографический зал, демонстративный зал для проведения соревнований со зрительскими трибунами на 510 мест, конференц-зал, столовую и гостиницу.

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpravda.ru

 © ulpressa.ru

https://ulpravd...tiany-gribkovoi

Источник: https://ulpressa.ru/2021/04/24/в-ульяновске-открылся-крупнейший-в-по

Ульяновская область, спортивные объекты
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