Центр художественной гимнастики открыли в Ульяновске

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24 апреля состоялась торжественная церемония открытия Дворца художественной гимнастики «Татьяна-Арена», построенного в рамках реализации национального проекта «Демография». Новый современный центр включает в себя два зала для тренировок, хореографический зал, демонстративный зал для проведения соревнований со зрительскими трибунами на 510 мест, конференц-зал, столовую и гостиницу.

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpravda.ru

© ulpressa.ru

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