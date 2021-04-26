ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Воздушно-космические силы России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — сказали в военном ведомстве.
По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
Скорость полёта противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек.
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в ноябре прошлого года. До этого пуски проходили в октябре 2020-го, в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.
Несмотря на то, что Минобороны не раскрывает подробностей проведённых испытаний, с большой вероятностью можно утверждать, что испытания проходит новая противоракета ПРС-1М (53Т6М) нового производства, являющаяся противоракетой ближнего эшелона новой системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района А-235. Она должна заменить стоящие на вооружении противоракеты системы А-135.
Читайте также...
- На вооружение ВВС и ПВО ЦВО поступил новый РЛК «Подлет»
- Три модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение авиаполка ЦВО
- ОАК завершила исполнение второго контракта на поставку 50 истребителей Су-35C для ВКС России
26.04.2111:53:27
26.04.2114:15:55