ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

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Воздушно-космические силы России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — сказали в военном ведомстве.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Скорость полёта противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек.

Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в ноябре прошлого года. До этого пуски проходили в октябре 2020-го, в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.

Несмотря на то, что Минобороны не раскрывает подробностей проведённых испытаний, с большой вероятностью можно утверждать, что испытания проходит новая противоракета ПРС-1М (53Т6М) нового производства, являющаяся противоракетой ближнего эшелона новой системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района А-235. Она должна заменить стоящие на вооружении противоракеты системы А-135.

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