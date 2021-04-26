Российские школьники победили в Международной Менделеевской олимпиаде по химии
На торжественной церемонии закрытия подвели итоги 55 Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. На счету российской сборной семь золотых, две серебряных и одна бронзовая награды.
Соревнование прошло в дистанционном формате и состояло из двух теоретических туров. В нем приняли участие 145 школьников из 28 стран мира.
Золотые медали заслужили: Александр Трофимов из Свердловской области, москвичи Андрей Тырин и Георгий Жомин, Алексей Шарыгин из Вологодской области, Степан Епифанцев из Новосибирской области, Святослав Михайленко из Московской области и Владимир Михайленко из Мордовии.
Москвичи Тимофей Чаркин и Камила Саидова завоевали серебряные медали, а Артем Сорокин стал бронзовым призером.
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