Новую линию по производству силикатного кирпича запустили в Калининградской области

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В индустриальном парке «Данор» в Гурьевском округе Калининградской области 22 апреля запущена линия по производству силикатного кирпича и пенополистирола. Производство расположено по адресу: пос. Луговой, ул. Александровская, 1.

Новый цех компании «Техносервис» при выходе на проектную мощность рассчитывает на выпуск 35 миллионов кирпичей в год. Рынки сбыта — Калининградская область и страны Евросоюза. Качество продукции обеспечивает собственная аттестованная производственная лаборатория.

Расширение производства позволило создать дополнительно почти 50 новых рабочих мест для местных жителей.

Инвестиции в проект составили 235 млн рублей.