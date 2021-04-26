В Гондурас прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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16 апреля 2021 года в Гондурас доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет компании «ДХЛ» приземлился в международном аэропорту Рамона Вильеда Моралеса, в 11 км к юго-востоку от города Сан-Педро-Сула и доставил 6.000 доз вакцины «Спутник V».

Контракт был заключен правительством Гондураса с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Гондурас купил 4,2 млн доз вакцины «Спутник V». Первая партия 6000 доз отправлена на Национальный склад биологических веществ в Тегусигальпе для последующего перемещения в регионы, где будут привиты 3000 человек первой линии здравоохранения.

40 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступят 30 апреля 2021 года, еще 40 тысяч-через две недели.

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Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xnfI7jPtfLs

В Сан-Педро-Суле, Тегусигальпе и Оланчо началась вакцинация 3000 сотрудников медперсонала.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GArkdxuXnBg

Российская вакцина «Спутник V» была одобрена Агентством по регулированию в здравоохранении (ARSA) и поддерживается и сопровождается Программой Расширенной Иммунизации (PAI) и Национальным Консультативным Советом по Иммунизации Гондураса.

24 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

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