В Гондурас прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
16 апреля 2021 года в Гондурас доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет компании «ДХЛ» приземлился в международном аэропорту Рамона Вильеда Моралеса, в 11 км к юго-востоку от города Сан-Педро-Сула и доставил 6.000 доз вакцины «Спутник V».
Контракт был заключен правительством Гондураса с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Гондурас купил 4,2 млн доз вакцины «Спутник V». Первая партия 6000 доз отправлена на Национальный склад биологических веществ в Тегусигальпе для последующего перемещения в регионы, где будут привиты 3000 человек первой линии здравоохранения.
40 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступят 30 апреля 2021 года, еще 40 тысяч-через две недели.
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Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xnfI7jPtfLs
В Сан-Педро-Суле, Тегусигальпе и Оланчо началась вакцинация 3000 сотрудников медперсонала.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GArkdxuXnBg
Российская вакцина «Спутник V» была одобрена Агентством по регулированию в здравоохранении (ARSA) и поддерживается и сопровождается Программой Расширенной Иммунизации (PAI) и Национальным Консультативным Советом по Иммунизации Гондураса.
24 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
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