Царицынский молочный комбинат- непревзойденное качество продукции с полувековой историей

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Царицынский молочный комбинат (ОА «Вимм-Билль-Данн») — молочное производство в составе группы компаний PepsiCo. Здесь производят известные всем молоко «Домик в деревне», йогурты «Чудо», детское питание «Агуша». Корреспонденты «Сделано у нас» узнали о деятельности предприятия с почти полувековой историей.

Царицынский молочный комбинат был основан в 1975 году. В конце 1997 года он вошел в состав группы компаний «Вимм-Биль-Данн», которая, в свою очередь, стала частью ГК PepsiCo. Сегодня комбинат — современное предприятие с 15-ю производственными линиями, где работают более 600 специалистов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Ежедневно более десятка молоковозов поставляют на завод около 500 тонн сырого молока, из которых изготавливают сметану, сливки, творог, йогурты, простоквашу, ряженку и молоко. Помимо молочных продуктов, предприятие выпускает соки и морсы. В числе известных брендов комбината — молочные продукты «Домик в деревне», йогурты «Чудо», функциональные напитки «Имунеле», напитки из сыворотки «Мажитэль», соки J7 и детское питание «Агуша».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Предприятие производит традиционные виды продукции и расширяет ассортимент новинок. Так, в 2019 году на заводе начали выпуск натуральных охлажденных соков под маркой J7®, которые компания PepsiCo производит только на этой площадке.

Для запуска новых соков на заводе было установлено новое для российского рынка оборудование для розлива и дополнительный модуль охлаждения, чтобы получать готовый продукт с температурой не выше трех градусов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Царицынский молочный комбинат, как и все производственные площадки PepsiCo, используют энерго- и ресурсосберегающие практики и проводят мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду. Набор подобных практик в компании называют ReCon.

Компания PepsiCo — важный и крупный инвестор в экономику России, вложивший в развитие страны более 10 млрд долларов. Москва, где располагаются крупные молокоперерабатывающие предприятия концерна, — это ключевой для него регион. Правительство города тоже активно поддерживает производителя. В этом году Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты получили статус московского инвестора, дающий дополнительные преференции для развития бизнеса. В 2016 году комбинаты были признаны частью промышленного комплекса Москвы, что также сопряжено со льготами. Сэкономленные за счет этого деньги компания направила на развитие новых проектов и создание рабочих мест.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В мае прошлого года компания «Вимм-Билль-Данн» заключила с Москвой офсетный контракт на десять лет. В его рамках с 2022 года в течение восьми лет компания будет поставлять городу продукты питания для детей и кормящих женщин: 40 наименований продукции под маркой «Агуша», в том числе молоко, соки, фруктовые и овощные пюре, мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси. Для исполнения контракта компания «Вимм-Билль-Данн» вложит более 2 млрд. рублей в расширение и модернизацию производственных мощностей на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах. Вся продукция будет произведена в России из высококачественного отечественного сырья.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас