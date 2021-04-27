Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Симферополе открыли два новых детских сада — «Белочка» и «Семицветик»

 © rk.gov.ru

В Симферополе сегодня открыли сразу два новых детсада. Детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» на 260 мест заработал в микрорайоне Белое-2. Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Семицветик», рассчитанный на более чем 60 мест, открыт на улице Лексина.

Дошкольные учреждения полностью оборудованы всем необходим, чтобы детям было комфортно и безопасно: медицинский блок, пищеблок, прачечная, группы, спортивный зал, музыкальный зал, все помещения полностью соответствуют стандартам качества.

 © rk.gov.ru

 © rk.gov.ru

https://crimeap...a-i-semicvetik/

Источник: https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/4437

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Крым, новый детсад
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,