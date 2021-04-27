В Симферополе открыли два новых детских сада — «Белочка» и «Семицветик»
В Симферополе сегодня открыли сразу два новых детсада. Детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» на 260 мест заработал в микрорайоне Белое-2. Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Семицветик», рассчитанный на более чем 60 мест, открыт на улице Лексина.
Дошкольные учреждения полностью оборудованы всем необходим, чтобы детям было комфортно и безопасно: медицинский блок, пищеблок, прачечная, группы, спортивный зал, музыкальный зал, все помещения полностью соответствуют стандартам качества.
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