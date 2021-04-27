КМЗ поставил очередную партию катеров РПК-640 для МЧС

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Кингисеппский машиностроительный завод завершил очередную поставку катеров спецназначения проекта 04430 главному управлению МЧС по Красноярскому краю и главному управлению МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам руководителя проекта Александра Польщикова, катера РПК-640 разработали в специальном конструкторском бюро КМЗ, главный конструктор — Дмитрий Бабин. В комплект поставки входит подвесной лодочный мотор и трейлер для транспортировки.

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Катера данного проекта предназначены для патрулирования прибрежной зоны на удалении 6 миль от берега и внутриводных территорий. Грузоподъёмность — 600 кг, пассажировместимость — 6 человек. Мореходность катера — до 4 баллов. Постройку головного судна проекта завершили в сентябре 2020 года, а в октябре того же года его спустили на воду. Всего КМЗ организовал постройку более 30 таких катеров в интересах спасательных служб из различных регионов России.