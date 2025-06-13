КМЗ поставил очередную партию катеров для госструктур РФ

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Департамент маломерного судостроения КМЗ в мае выполнил поставку очередной партии катеров для различных ведомств РФ. Заказчикам были отправлены 3 катера РПК-640, 3 катера РПК-640.М1 и 2 катера ПК-500.

Катер РПК-640 предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.

Катер РПК-640.М1 — модернизированная версия РПК-640. Она обладает усиленной транцевой частью и гидролифтом мотора для возможности прохождения мелководных участков. Также модель оснащена автоматической якорной лебедкой, складной лестницей и откидными кринолинами.

ПК-500 также используется для инспекционных работ, патрулирования и решения широкого круга специальных задач в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта.

Катера от КМЗ — это уникальное сочетание передовых технологий, надежной конструкции и высоких эксплуатационных характеристик. В производстве используются инновационные материалы, передовые двигатели и системы связи. Каждое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.

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