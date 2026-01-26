КМЗ успешно испытал аэролодку из крупной серии для МЧС России
КМЗ успешно испытал аэролодку для нужд МЧС России. Компания выиграла тендер на изготовление и поставку 57 таких судов, сообщил ТАСС собственник КМЗ Михаил Даниленко.
Аэролодка предназначена для патрулирования, инспекционных и оперативных работ во внутренних водах и прибрежных районах территориальных морей РФ при круглогодичной эксплуатации по льду, ледяным торосам, в районах Крайнего Севера, по мелководью, горным рекам, болотистой местности. Она может использоваться для доставки персонала и срочных грузов к удаленным нефтегазовым объектам. Машина относится к классу амфибийных транспортных средств на воздушной подушке.
«Ее ключевая задача — обеспечить мобильность там, где заканчиваются дороги и бессилен обычный водный транспорт: в период ледохода и ледостава, на мелководье, в заросших протоках, на заболоченных лугах и снежной целине», — рассказал Даниленко.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1