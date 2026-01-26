MAX
d-tatarinov Судостроение и судоходство

КМЗ успешно испытал аэролодку из крупной серии для МЧС России

КМЗ успешно испытал аэролодку для нужд МЧС России. Компания выиграла тендер на изготовление и поставку 57 таких судов, сообщил ТАСС собственник КМЗ Михаил Даниленко.

Аэролодка предназначена для патрулирования, инспекционных и оперативных работ во внутренних водах и прибрежных районах территориальных морей РФ при круглогодичной эксплуатации по льду, ледяным торосам, в районах Крайнего Севера, по мелководью, горным рекам, болотистой местности. Она может использоваться для доставки персонала и срочных грузов к удаленным нефтегазовым объектам. Машина относится к классу амфибийных транспортных средств на воздушной подушке.

«Ее ключевая задача — обеспечить мобильность там, где заканчиваются дороги и бессилен обычный водный транспорт: в период ледохода и ледостава, на мелководье, в заросших протоках, на заболоченных лугах и снежной целине», — рассказал Даниленко.

Источник: t.me

Комментарии 1

  • Нет аватара alexm27.01.26 12:55:31

    Сумма контракта составила 1,3 млрд рублей.
    Авиационный двигатель мощностью 360−400 л. с. приводит в движение пропеллер для горизонтального хода аэроглиссера и нагнетает воздух в гибкое ограждение (юбку) для создания воздушной подушки. Максимальная скорость на воде — 187 км/ч, по снегу/льду — до 220 км/ч.
    Напомним, в сентябре 2025 года «Кингисеппский машиностроительный завод» выполнил поставку очередной партии катеров для различных ведомств РФ.

    Напомним также, КМЗ выполняет крупный контракт на поставку 199 патрульных катеров для МЧС России на сумму 2,7 млрд рублей.
    Ранее также сообщалось о том, что «Кингисеппский машиностроительный завод» вышел из состава ОСК. КМЗ и Объединенная судостроительная корпорация продолжат сотрудничество по ряду договоров

