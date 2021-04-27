В Москве открыто новое сборочное производство электробусов КамАЗ

© sun9-43.userapi.com

В Москве открылось сборочное производство электробусов КамАЗ на бвзе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Новый завод рассчитан на сборку до 500 электробусов в год.

Здесь будут проводить около 20 сборочных операций — от установки дверей и отделки салона до оснащения программным обеспечением, которое управляет узлами и агрегатами электробуса.

На производстве создано 100 рабочих мест. Инвестиции в проект составили 325 миллионов рублей. Налоговые отчисления в бюджет города составят около 60 миллионов рублей в год. Сегодня электробусный парк Москвы — самый большой в Европе.

Новое производство электробусов позволит сократить сроки сборки, поставки, обслуживания транспорта и сэкономить на логистике. Стоимость эксплуатации этого вида транспорта станет ниже.

© sun9-72.userapi.com

© sun9-11.userapi.com

© mos.ru

В апреле 2021 года завершился первый этап работ — модернизация производственных помещений СВАРЗ площадью семь тысяч квадратных метров. Специалисты заменили крышу, стекла, полы, системы освещения и вентиляции, отопления и водоснабжения, обустроили склады для комплектующих и специального оборудования, а также административное здание с душевыми, раздевалками и комнатами отдыха для сотрудников.

В планах до 2023 года закончить реконструкцию второго цеха, который позволит производить еще порядка 200 электробусов в год. Локализация производства электробусов в Москве достигнет 40 процентов. При этом на СВАРЗ будут проводиться наиболее дорогие и высокотехнологичные операции.

Еще в Сколково размещен мощный R&D-центр, кроме того, 700 человек работают в различных автобусных парках Москвы по эксплуатации пассажирского транспорта.

В настоящее время на территории СВАРЗ проводят тестовую сборку, проверку и обкатку электробусов. Уже собрано 11 машин, из них полную проверку прошло пять.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© sun9-63.userapi.com

До конца 2021 года ожидается поставка в Москву 400 электробусов. Из них около 60 процентов московской сборки. В планах на ближайшие годы — увеличение парка электробусов до 2200 машин. Это составит почти треть парка наземного транспорта столицы.

Таким образом, с учетом трамваев на электрическую тягу перейдет около 40 процентов наземного транспорта Москвы. А к 2030 году зеленым, то есть экологически чистым, должен стать весь парк Мосгортранса.

По мере эксплуатации и предложений пассажиров в конструкцию электробусов постоянно вносят улучшения. В 2020 году Москва закупила уже третье поколение электробусов, в которых по сравнению с предыдущими версиями:

— обеспечен раздельный климат-контроль для водителя и пассажиров;

— модернизированы тепловые завесы дверей и боковых стекол;

— напольное покрытие заменено на более износостойкое, рисунок имитирует паркетную доску;

— в центре салона установлены мягкие панели, на которые пассажиры могут облокотиться, когда едут стоя;

— установлена система автоматизированного подсчета пассажиров;

— появились камеры кругового обзора;

— установлены динамики для информирования слабовидящих пассажиров о направлении движения;

— оборудована мультимедийная система управления электробусом — водитель может контролировать работу машины прямо с планшета на приборной панели. В онлайн-режиме данные передаются на серверы Мосгортранса и завода-изготовителя.

© sun9-13.userapi.com

© mos.ru

© sun9-63.userapi.com

https://vk.com/...65870743_725770