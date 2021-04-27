Строительство порта «Лавна» в Мурманской области

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На сегодняшний день готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры составляет 96%, общестроительная готовность проекта — 56,4%.

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По словам главы АО «ГТЛК», если первоначально порт «Лавна» задумывался как угольный терминал, то сегодня в дополнение к основному профильному грузу компания рассматривает возможность перевалки через него генеральных грузов в контейнерах.

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© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru