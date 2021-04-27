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Строительство порта «Лавна» в Мурманской области

 © gov-murman.ru

На сегодняшний день готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры составляет 96%, общестроительная готовность проекта — 56,4%.

 © gov-murman.ru

По словам главы АО «ГТЛК», если первоначально порт «Лавна» задумывался как угольный терминал, то сегодня в дополнение к основному профильному грузу компания рассматривает возможность перевалки через него генеральных грузов в контейнерах.

 © gov-murman.ru

 © gov-murman.ru

 © gov-murman.ru

 © gov-murman.ru

 © gov-murman.ru
Источник: https://gov-murman.ru/info/news/402593/

строительство, Мурманская область
  • Нет аватара srozmirovich
    28.04.2113:04:47

    А что про проекты с готовностью 96% уже тоже можно размещать новость?

    #1231302
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