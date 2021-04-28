На СНСЗ спустили на воду корабль противоминной обороны «Пётр Ильичёв»

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28 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась церемония спуска на воду корабля противоминной обороны (ПМО) «Пётр Ильичёв» проекта 12700.

В праздничном мероприятии принял участие главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, а также работники и ветераны АО «СНСЗ». Право разбить бутылку шампанского о борт тральщика предоставили заслуженному сотруднику завода — начальнику отдела систем автоматизированного проектирования Александре Кирюшкиной.

В январе текущего года, после завершения работ по формированию корпуса корабля, насыщению его системами и механизмами, специалисты верфи вывели тральщик из эллинга. Корабелами СНСЗ выполнена установка надстройки, осуществлён монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

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После спуска на воду корабль встал к причалу завода, где продолжатся работы по его достройке. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача «Петра Ильичёва» ВМФ РФ ожидается в конце 2021 года.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Корабли противоминной обороны проекта 12700:

Водоизмещение — около 890 тонн;

Длина — около 62 м;

Ширина — около 10 м;

Полная скорость хода — около 16 узлов;

Экипаж — 44 чел.