Группа ГАЗ начала серийное производство новых газовых автобусов «Вектор Next»

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В Нижегородской области, на Павловском автобусном заводе «Группы ГАЗ» стартовало серийное производство автобусов «Вектор NEXT» длиной 8.8 метра, работающих на сжатом природном газе (CNG). Данная модификация расширяет линейку газовой техники «Группы ГАЗ», выпускающей высокоэкологичные автобусы и коммерческие автомобили.

Это самая вместительная модель из флагманской линейки Павловского автобусного завода, работающей на природном газе. Автобус «Вектор NEXT 8.8» рассчитан на 59 мест, включая 23 посадочных места.

Автобус оснащен современным отечественным газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5».

"Вектор NEXT 8.8″ CNG изготавливается в модификации «Доступная среда», которая включает в себя низкий уровень пола в задней части автобуса, просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель.

Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км. Благодаря интегральному рулевому управлению и оригинальной передней подвеске «Вектор NEXT 8.8» CNG отличается улучшенной управляемостью и плавностью хода на дорогах различных категорий. Пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами отвечает за надежное замедление автобуса в сложных дорожных условиях. Антипробуксовочная система (ASR) существенно упрощает управление на мокрой дороге или в других условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием. Увеличенный межсервисный интервал до 20 000 км, гарантийный срок 3 года, высокий ресурс кузова и агрегатной базы обеспечивают максимально выгодную стоимость владения.

Автобусы «Вектор NEXT» выпускаются на Павловском заводе с 2016 года. На сегодняшний день семейство NEXT включает 8 моделей малого и среднего классов и 11 модификаций размерностью от 7.1 и до 8.8 метров. В том числе — газовые версии длиной 7.1 и 7.6 метров. Вместимость линейки автобусов «Вектор NEXT» — от 39 до 71 пассажиров, автобусы приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, могут использоваться на городских и пригородных маршрутах, эксплуатироваться на дорогах с различными типами покрытия.