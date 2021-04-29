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Новые заводы и цеха

Производство фронтальных погрузчиков запущено в Забайкальском крае

 © media.75.ru

Завод по производству фронтальных погрузчиков открылся в Чите, проект входит в ТОР «Забайкалье». Компания «Восток-Агро» ввела в эксплуатацию современную линию по производству фронтальных погрузчиков и навесного оборудования.

Мощность завода составляет около 50 единиц спецтехники в год. Главными потребителями продукции завода

Общий бюджет организации проекта составил больше 37 млн рублей. В рамках реализации проекта предприятие закупило высокотехнологичное оборудование и комплектующие изделия для производства.

 © img.tsargrad.tv

 © img.tsargrad.tv

https://chita.t..._medium=desktop

Источник: https://www.facebook.com/zabaikalyenews/videos/888623111685365

Забайкальский край, спецтехника, новое производство, малый и средний бизнес
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