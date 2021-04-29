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Транспорт и логистика

«КАМАЗ» выпустил новый шторный полуприцеп

https://kamaz.ru/upload/iblock/587/5870062299120262f01093977e16cecc.JPGhttps://kamaz.ru/upload/iblock/587/5870062299120262f01093977e16cecc.JPG © kamaz.ru

На Туймазинском заводе автобетоновозов (ПАО «ТЗА»), дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкортостане, освоено производство новой модели магистрального полуприцепа шторной конструкции премиального класса. Проект получил название Eurasia Cargotech.

Новый полуприцеп Eurasia Cargotech по своим характеристикам не уступает моделям ведущих европейских брендов, а по цене на сегодня является одним из самых выгодных предложений на рынке магистральных полуприцепов. Это стандартный по длине полуприцеп с объёмом платформы 92 кубометра, что даёт возможность перевозить 34 стандартные европаллеты.

Полуприцеп оснащён осями фирмы SAF и пневматической подвеской того же производителя, с подъёмной передней осью, позволяющей экономить топливо и повысить ресурс шин при езде с неполной загрузкой. Рабочая тормозная система полуприцепа пневматическая, с дисковыми тормозными механизмами, оснащена системой ТЕBS с возможностью управления подвеской со смартфона, с функцией поперечной устойчивости полуприцепа RSP и ABS.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/kam...ypustil_novyy_shtornyy_polupritsep/

КАМАЗ, ПАО «ТЗА», спецтехника
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    29.04.2119:46:26

    92 куба? Хороший сарайка, надо брать. Интересно, сколько будет стоить?

    А то у Тонара уж больно дорогие, в среднем 2,5 миллиона.

    #1231407
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