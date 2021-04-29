«КАМАЗ» выпустил новый шторный полуприцеп

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На Туймазинском заводе автобетоновозов (ПАО «ТЗА»), дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкортостане, освоено производство новой модели магистрального полуприцепа шторной конструкции премиального класса. Проект получил название Eurasia Cargotech.

Новый полуприцеп Eurasia Cargotech по своим характеристикам не уступает моделям ведущих европейских брендов, а по цене на сегодня является одним из самых выгодных предложений на рынке магистральных полуприцепов. Это стандартный по длине полуприцеп с объёмом платформы 92 кубометра, что даёт возможность перевозить 34 стандартные европаллеты.

Полуприцеп оснащён осями фирмы SAF и пневматической подвеской того же производителя, с подъёмной передней осью, позволяющей экономить топливо и повысить ресурс шин при езде с неполной загрузкой. Рабочая тормозная система полуприцепа пневматическая, с дисковыми тормозными механизмами, оснащена системой ТЕBS с возможностью управления подвеской со смартфона, с функцией поперечной устойчивости полуприцепа RSP и ABS.