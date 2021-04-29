Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
28 апреля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95211 и временную регистрацию 97024. Это уже 207-й взлетевший самолёт этого типа и 3-й в этом году.
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29.04.2120:56:24