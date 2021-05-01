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Судостроение и судоходство

Спущено на воду СПК «Валдай 45Р» для республики Чувашия

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ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева спустило на воду судно на подводных крыльях «Валдай 45Р», предназначенное для республики Чувашия.

Целью приобретения судна стало возобновление экскурсионных поездок по Волге. Ожидается, что СПК отправится по маршруту Чебоксары — Казань уже в этот навигационный период. Ранее стало известно о строительстве адаптированного под швартовку данных судов причала в чувашском городе Козловка.

Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — справка

Разработчик проекта — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

Длина — 21,3 м

Ширина — 5,2 м

Высота габаритная (от уровня воды) при ходе на крыльях — 6,3 м

Водоизмещение — 21,4 т

Осадка — 1,1 м

Пассажировместимость — 45 чел.

Скорость — 36 уз

Дальность хода — 400 км

Автономность плавания (продолжительность рейса) — 8 час.

Экипаж — 2 чел.

Район и условия эксплуатации — судоходные реки разряда «Р» Климатическое исполнение — общеклиматическое ОМ (исключая плавание в зимних сезонных зонах и акваториях) Температура наружного воздуха — от +5° до +30°С. Температура забортной воды — от +5° до +25°С. Влажность воздуха — до 80 процентов
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/33058.html

судостроение, судоходство, валдай 45, рцкб алексеева, Козловка, Чувашия
  • user78 user78
    01.05.2111:41:07

    Это 11-е судно на подводных крыльях проекта 23180 («Валдай 45Р») в серии!     Головное судно передали в 2018-м году.

    ©Видео с youtube.com

    Всего с 2018 года в России построено 11 шт. судов на подводных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р» (ещё 2 шт. для Чувашии находятся в высокой степени готовности, передача заказчику в июне-июле 2021), 3 шт. СПК проекта 23160 «Комета 120М», заложено два СПК проекта 03580 «Метеор 120Р», подписан контракт на два СПК проекта 03830 «Метеор-2020». Итого будет уже 20 шт. новых судов на подводных крыльях!

    Плюс построено 12 шт. глиссирующих быстроходных теплоходов проектов А45-1, А45-2, А145. Заложен первый из 5 скоростных электрических катамаранов класса река-море Ecocruiser.    

    Отредактировано: user78~11:45 01.05.21
    #1231481
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