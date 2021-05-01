Спущено на воду СПК «Валдай 45Р» для республики Чувашия

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ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева спустило на воду судно на подводных крыльях «Валдай 45Р», предназначенное для республики Чувашия.

Целью приобретения судна стало возобновление экскурсионных поездок по Волге. Ожидается, что СПК отправится по маршруту Чебоксары — Казань уже в этот навигационный период. Ранее стало известно о строительстве адаптированного под швартовку данных судов причала в чувашском городе Козловка.

Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — справка

Разработчик проекта — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

Длина — 21,3 м

Ширина — 5,2 м

Высота габаритная (от уровня воды) при ходе на крыльях — 6,3 м

Водоизмещение — 21,4 т

Осадка — 1,1 м

Пассажировместимость — 45 чел.

Скорость — 36 уз

Дальность хода — 400 км

Автономность плавания (продолжительность рейса) — 8 час.

Экипаж — 2 чел.

Район и условия эксплуатации — судоходные реки разряда «Р» Климатическое исполнение — общеклиматическое ОМ (исключая плавание в зимних сезонных зонах и акваториях) Температура наружного воздуха — от +5° до +30°С. Температура забортной воды — от +5° до +25°С. Влажность воздуха — до 80 процентов