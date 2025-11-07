В Нижегородской области открыли новый цех судостроительного производства
В рабочем поселке Гидроторф Балахнинского округа состоялся запуск производственной площадки по изготовлению и обслуживанию малотоннажных и маломерных судов компании «Судостроительная верфь «РПР».
Предприятие сможет выпускать до 30 видов водоизмещающих амфибийных судов, а также более 10 видов катеров. Производимая техника применяется при проведении спасательных работ и профилактических мероприятиях на водных нефтедобывающих объектах.
Объем инвестиций в создание производства составил 300 млн рублей.
«Новая площадка оборудована современным и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет не только выпускать суда различных типов, но и разрабатывать новые решения в области судостроения. Со стороны правительства региона и Корпорации развития нам была оказана необходимая поддержка, и мы уже запланировали дальнейшее расширение производственных мощностей», — отметил директор ООО «Судостроительная верфь «РПР» Дмитрий Новоселов.
