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Экспорт

На Филипины доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

@RusEmbManila@RusEmbManila © clck.ru

1 мая 2021 г. на Филипины доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 347» выполнивший рейс QR932 авиакомпании «Катарские авиалинии», следовавший из Москвы через Катар, приземлился около около 15:44 по местному времени (10:44 мск) у трапа 114-го отсека терминала 3 международного аэропорта имени Ниноя Акино Манилы и доставил 15.000 доз вакцины «Спутник V».

Поставка еще нескольких партий ожидается до конца второго квартала. Филиппины ведут переговоры о поставках 20 млн доз «Спутник V» в страну.

 © newsinfo.inquirer.net

Видео

  1. Видео прибытия вакцины twitter.com @sputnikvaccine
  2. Видео прибытия вакцины www.youtube.com
  3. Видео прибытия вакцины www.youtube.com

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © pbs.twimg.com

19 марта 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявлил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Филипины стали 52-й страной, где одобрено применение российской вакцины «Спутник V».

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com @sputnikvaccine,
  2. twitter.com @sputnikvaccine,
  3. @RusEmbManila,
  4. www.pna.gov.ph,
  5. newsinfo.inquirer.net,
  6. twitter.com @ph_opafa
  7. tass.ru,
  8. rdif.ru/fullNews/6528/,
  9. sputnikvaccine.com/rus/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Филипины, covid-19
  • Нет аватара Захарка
    01.05.2122:45:54

    Над полиграфией у нас поработали хорошо — наконец то смогли в маркетинг    

    Лучше запомнят…

    #1231502
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