На Филипины доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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1 мая 2021 г. на Филипины доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 347» выполнивший рейс QR932 авиакомпании «Катарские авиалинии», следовавший из Москвы через Катар, приземлился около около 15:44 по местному времени (10:44 мск) у трапа 114-го отсека терминала 3 международного аэропорта имени Ниноя Акино Манилы и доставил 15.000 доз вакцины «Спутник V».

Поставка еще нескольких партий ожидается до конца второго квартала. Филиппины ведут переговоры о поставках 20 млн доз «Спутник V» в страну.

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Видео

Видео прибытия вакцины twitter.com @sputnikvaccine Видео прибытия вакцины www.youtube.com Видео прибытия вакцины www.youtube.com

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19 марта 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявлил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Филипины стали 52-й страной, где одобрено применение российской вакцины «Спутник V».

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