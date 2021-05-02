В Азербайджан доставили первую партию вакцины «Спутник V»

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Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 40 тыс. доз прибыла 2 мая в Азербайджан. Препараты были доставлены в бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева.

Груз встречали представители министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана, посол России.

«Доставка вакцины — это жест нашей дружбы с Азербайджаном. Рад, что российская вакцина внесёт вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул дипломат.

Российский посол добавил, что доставка следующей партии вакцины ожидается в течение мая. Всего, согласно контракту с Москвой, Азербайджан получит 300 тысяч доз российской вакцины.