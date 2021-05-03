ЗАО «СММ» передан в эксплуатацию портальный кран «Аист»

© www.zaosmm.ru

Специалистами ЗАО «СММ» по ранее заключенному договору поставки передан в эксплуатацию портальный кран «Аист» на территории одного из металлургических предприятий Северо-Западного федерального округа, расположенного на берегу реки Шексна.

Поставленный кран «Аист» является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных и навалочных грузов, в частности отгрузки в суда готовой металлопродукции — слябов, листов и прочих изделий из металлопроката. В комплект поставки входит специализированная магнитная траверса с грузовыми магнитами. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме составляет 40 тонн, в магнитном — 40 тонн. Максимальный вылет стрелы — 36 метров.

Оборудование монтировалось на временных путях. После завершения монтажа специалисты ЗАО «СММ» перегнали кран на место постоянной эксплуатации.

Поставляемое оборудование позволит предприятию увеличить объем перевалки металлопродукции и повысить интенсивность обработки судов.