Российский завод выпустил новые модели зерновозов

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В конце апреля 2021 года завод спецтехники и автокомпонентов «МегаТрон», расположенный в Набережных Челнах (Татарстан), представил новые модели специальных зерновозов с трёхсторонней разгрузкой 4590U1-0000010 (объем кузова 19,3 м3 и грузоподъемность 12,8 т) и 4590U3-0000010 (объем кузова 22,9 м3 и грузоподъемность 12525 кг), изготовленные на шасси «Урал NEXT 73945» с двигателем ЯМЗ 536 (Евро-5) мощностью 328 л.с. и 9-ступенчатой МКПП ZF-9S1515T0 (ЯМЗ).

© samosval-next.ru

Ранее завод освоил выпуск специального самосвала-зерновоза 4590U0-0000010, изготовленного на шасси УРАЛ 4320-6951-7X с двигателем ЯМЗ-53623-10 (EURO-5) и КПП ЯМЗ-1105, способного перевозить грузы массой до 9360 кг.

Также заводом выпускаются три модели облегченных самосвалов-зерновозов, в частности:

модель 4590U0-0000020 на шасси УРАЛ 4320-6951-7X с двигателем ЯМЗ-53623-10 (EURO5), с объемом платформы 18,8 м3 и грузоподъемностью 9960 кг;

модель 4590U1-0000020 на шасси УРАЛ 73945-0006921-01 с двигателем ЯМЗ 536 (EURO-5), с объемом платформы 22 м3 и грузоподъемностью 24515 кг;

модель 4590U3-0000020 на шасси УРАЛ 73945-01М36 с двигателем: ЯМЗ 536 (EURO-5), с объемом платформы 24,5 м3 и грузоподъемностью 25000 кг.