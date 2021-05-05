СПК-колхоз «Полярная звезда» модернизировал молочную ферму в Ставропольском крае

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На предприятии, расположенном вблизи хутора Мищенский Кочубеевского района Ставропольского края, было обновлено оборудование по подготовке и раздаче кормов, модернизированы системы поения, навозоудаления и вентиляции, внедрены технологии содержания основного стада и телят и расширен машинно-тракторный парк для обслуживания фермы и заготовки кормов.

Ставка сделано на голштинскую породу — одну из самых известных в мире пород коров, которая отличается максимальными показателями удоев. В среднем за год одна корова даёт 7300 кг молока.

В рамках инвестиционного проекта «Модернизация молочно-товарной фермы на 600 голов» «Полярная звезда» закупила 336 племенных нетелей голштинской породы и дополнительно нарастила кадровые мощности — создала 32 рабочих места.

Инвестиции в модернизацию составили 220 млн рублей.

«У себя на предприятии мы внедрили поточно-цеховую технологию производства, при которой разделили молочно-товарную ферму на сектор производства молока, состоящий из трех корпусов для размещения дойного стада и доильно-молочного блока, и сектор кормопроизводства, включающий в себя траншеи для хранения силоса и сенажа, склад концентрированных кормов и кормовых добавок», — рассказал председатель СПК-колхоз «Полярная звезда» Кочубеевского округа Юрий Аверин.

СПК-колхоз «Полярная Звезда» — одно из динамично развивающихся предприятий агропромышленного сектора Ставропольского края. Хозяйство постоянно совершенствует технологии производства и в настоящее время реализует проект по строительству телятников и родильного зала на сумму около 16 млн рублей.

«Молочное производство и технологическая модернизация молочно-товарных — одни из ключевых направлений для АПК Ставрополья.