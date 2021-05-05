В Канашском районе Чувашии открылась новая линия сельхозпереработки

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4 мая на предприятии в д. Новые Шальтямы состоялся запуск технологических линий по фасовке в банки медовой продукции, по варке и розливу кваса и лимонада.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус» в 2019 году получил грант на развитие материально-технической базы в размере 40 миллионов рублей. В рамках проекта создано 15 рабочих мест, построен производственный корпус, который оснащен техническим оборудованием. Основным видом деятельности предприятия является сбор, переработка и реализация мёда.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru