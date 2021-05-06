Первый бульдозер на гидростатической трансмиссии выпущен на ЧЗПТ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aTvBXgH378g

Первый бульдозер на ГСТ (гидростатической трансмиссии) выпущен на Челябинском Заводе Промышленных Тракторов. Произошло это, благодаря слаженной работе коллектива «ЧЗПТ» и компании «А-сервис ДСТ».

Пост сделан с содействием блогера ЧЗПТ!

https://www.youtube.com/watch?v=aTvBXgH378g