Первый бульдозер на гидростатической трансмиссии выпущен на ЧЗПТ
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aTvBXgH378g
Первый бульдозер на ГСТ (гидростатической трансмиссии) выпущен на Челябинском Заводе Промышленных Тракторов. Произошло это, благодаря слаженной работе коллектива «ЧЗПТ» и компании «А-сервис ДСТ».
Пост сделан с содействием блогера ЧЗПТ!
Источник: https://chzpt.com/
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