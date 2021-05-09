Крымский мост получил архитектурную подсветку в виде российского триколора

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8 мая. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» совместно с ФГУП «Крымская железная дорога» завершили модернизацию подсветки арок Крымского моста: автодорожный и железнодорожный арочные пролеты доосвещены дополнительными светильниками.

Иллюминация имеет цвета государственного флага со стороны Черного и Азовского морей. Мероприятие приурочено к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Для проведения работ были задействованы 45 электромонтажников, в том числе бригады промышленных альпинистов. Для настройки освещения специалисты выходили в море, чтобы с разных ракурсов корректировать углы наклона светильников.

Всего для подсветки арочных пролётов, мостовых опор и подходов к ним было использовано более 11 километров кабеля и свыше 3 тысяч светильников, которые закрепили на 260 кронштейнах. Работы велись около трех месяцев и обошлись в 129 млн рублей.

«Подсветка не помешает участникам дорожного движения, так как она монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова. Система работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Использованные нами светильники доказали свою длительную работоспособность в условиях морского климата и тумана, больших перепадов температур воздуха, обильных осадков, в том числе с образованием наледи и шквального ветра», — рассказал главный энергетик ФКУ Упрдор «Тамань» Андрей Штефуртяк. «Разработанная концепция архитектурно-художественного оснащения создана, чтобы подчеркнуть конструктивные особенности моста и его патриотическую значимость», — отметил и.о. генерального директора ФГУП «КЖД» Геннадий Фролов.

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