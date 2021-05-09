В Благовещенске спустили на воду новый сейнер проекта 1338
7 мая по запланированному графику строительства был спущен на воду очередной малый рыболовный сейнер проекта 1338. Ему присвоено имя «МРС 888». Теперь судно будет достраиваться у заводского пирса. В основном это пусконаладочные работы в машинном отделении, настройка рулевого управления, подключение оборудования навигации и связи (ГМССБ). В июне, после прохождения швартовых и ходовых испытаний, судно будет сдано заказчику-рыболовецкому предприятию Камчатки. На другом заказе МРС, названному «МРС 999», также ведутся достроечные работы на стапеле. Его спуск на воду должен состояться следом по графику до 20 мая.
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09.05.2114:06:57