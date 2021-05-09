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Судостроение и судоходство

В Благовещенске спустили на воду новый сейнер проекта 1338

 © amurnelma.ru

7 мая по запланированному графику строительства был спущен на воду очередной малый рыболовный сейнер проекта 1338. Ему присвоено имя «МРС 888». Теперь судно будет достраиваться у заводского пирса. В основном это пусконаладочные работы в машинном отделении, настройка рулевого управления, подключение оборудования навигации и связи (ГМССБ). В июне, после прохождения швартовых и ходовых испытаний, судно будет сдано заказчику-рыболовецкому предприятию Камчатки. На другом заказе МРС, названному «МРС 999», также ведутся достроечные работы на стапеле. Его спуск на воду должен состояться следом по графику до 20 мая.

 © amurnelma.ru

 © amurnelma.ru

 © amurnelma.ru

 © amurnelma.ru

 © amurnelma.ru

 © amurnelma.ru
Источник: https://amurnelma.ru/k-dnju-pobedy-...bely-spustili-na-vodu-novyj-sejner/

Малый рыболовный сейнер, МРС 888, проект 1338, судостроение, СЗ им. Октябрьской революции, ОСК, Благовещенск, Приморский край
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