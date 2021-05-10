В селе Дагестана реализуется масштабный инвестпроект в сфере АПК

© mcx.gov.ru

В окрестностях села Рукель Дербентского района на 150 га реализуется масштабный инвестиционный проект в сфере АПК.

Защищенная холмами от проникновения северных ветров местность «Кинейли» удобна для возделывания разного рода плодово-ягодных культур, в том числе и субстропических. Инвестор Тигран Абдулгамидов, уроженец села, решил с применением технологии капельного орошения заложить здесь плодовые насаждения, а также плантации ягодных и бахчевых культур.

Проведена большая работа по обводнению местности — от Самур-Дербентского канала на более чем 5 км протянут водопровод, построено несколько накопителей для воды. Кроме того, на 3,5 км проложена линия электропередач, в нескольких местах оборудованы трансформаторные подстанции.

Еще осенью 2020 года большой массив арендованной территории отвели под сад, в том числе интенсивного типа. 65 га молодых садовых насаждений оборудованы системой капельного полива. Больше всего здесь миндалевых насаждений. Значительные площади отведены под сливу и хурму. Примерно на 10 га заложены и интенсивные насаждения граната, а также черешни и алычи. Нынешней весной подготовлена почва для закладки сада еще на 15 га.

В настоящее время на площадке инвестиционного проекта активно идут работы по закладке клубничной плантации. Всего под выращивание клубники намечено отвести 15 га.

Как отметил руководитель ООО «Рукель» Казимагомед Магомедов, предпочтение отдали сорту «Азия», главным образом за его вкусовые качества и транспортабельность. К тому же этот сорт характеризуется растянутым плодоношением. В ближайших планах соорудить парники для возделывания клубники и во внесезонный период.

15 га пашни отведут под выращивание бахчевых культур. Сорта подобраны, семена закуплены. Пока на участке продолжаются пахотные работы.

Все работы выполняются за счет собственных средств инвестора. Необходимые документальные и технологические моменты при закладке сада были соблюдены, и поэтому здесь рассчитывают на государственную поддержку инвестпроекта, имеющего большое социальное значение для села Рукель. Местные жители также надеются, что государство обратит внимание на обустройство подъездной сельской автодороги.

Реализация планов инвестора позволит обеспечить сотни жителей Рукеля и окрестных сел хорошим сезонным и постоянным заработком. К тому же, учитывая масштабность инвестиционных вложений, за счет налоговых поступлений пополнится и государственная казна.