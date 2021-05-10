Концерн «Автоматика» начал серийное производство новых аппаратов дезинфекции «ЭкоШлюз»

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Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех запустил производство системы «ЭкоШлюз» для предотвращения распространения COVID-19. Установка предназначена для автоматической дезинфекции верхней одежды и открытых участков тела человека в общественных местах. Пропускная способность устройства составляет до 720 человек в час.

«ЭкоШлюз», внешне напоминающий рамку металлодетектора, устанавливается на входе в помещение. Когда человек проходит сквозь устройство, срабатывает датчик движения, который запускает аэрозольную обработку. Безопасный раствор равномерно распыляется и уничтожает вирусы, в том числе COVID-19. Дополнительно «ЭкоШлюз» оснащен сенсорным диспенсером для обработки рук антисептиком, а также бесконтактным термометром — при выявлении повышенной температуры сработает звуковое оповещение.

«Система „ЭкоШлюз“ создана в партнерстве с организациями малого бизнеса для борьбы с вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Решение позволит максимально обезопасить персонал и посетителей в учреждениях, торговых центрах, на предприятиях и в других общественных местах. Обработка занимает не более пяти секунд, при этом действие дезинфицирующего состава сохраняется до трех часов. При стандартных настройках пропускная способность установки составляет до 720 человек в час. Система проста в установке, не требует монтажа, легко перемещается силами одного человека благодаря наличию колесных опор», — рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Состав, распыляемый «Экошлюзом», не оставляет пятен на одежде и не требует смывания. Средство имеет государственную регистрацию Роспотребнадзора и официально одобрено для проведения дезинфекции при профилактике COVID-19.